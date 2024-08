Kong : Survivor Instinct : premier trailer pour le platformer-action à la sauce Monsterverse

On pouvait s’attendre à bien pire au vu du nom du jeu : au final, le premier trailer de Kong : Survivor Instinct est plutôt une double bonne surprise, « double » parce qu’en plus de voir un titre basé sur la franchise Monsterverse a priori potable, le gameplay se permet une bonne dose d’originalité puisque le joueur dirige les pas d’un héros et que le roi Kong (ainsi que d’autres méchantes et grosses bêtes). Le studio 7Levels place son action en vue latérale, le héros devant combattre les membres de l’organisation paramilitaire et terroriste des Hyènes. Il y aura aussi des phases d’exploration, et les grosses bestioles (des kaidjus en fait) participeront bien entendu à la baston, soit sous forme de boss, soit pour modifier les éléments du décor (King Kong a tendance à ne pas être très tendre avec les immeubles). Outre Kong, on note la présence de l’araignée géante Abaddon, du serpent de mer Tiamat.



A noter que Legendary Pictures prépare parallèlement la sortie mondiale du jeu mobile Godzilla x Kong : Titan Chasers, mais évidemment, il y a de fortes chances que ce dernier zoit nettement moins ambitieux que le titre de 7Levels. Kong : Survivor Instinct sortira d’ici la fin de l’année sur PS5, Xbox Series et PC.