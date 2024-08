Star Wars : Andor saison 2 va faire de Rogue One un « film différent »

Les spectateurs vont changer de vision concernant Rogue One: A Star Wars Story, après avoir vu la saison 2 d’Andor, au point d’en faire « un film différent ». C’est en tout cas ce qu’assure Diego Luna, qui joue le rôle de Cassian Andor dans la série.

Cela semble centré sur l’introduction de K-2SO, familièrement appelé Kaytoo, qui est le droïde partenaire de Cassian Andor dans Rogue One, mais qui n’a pas fait d’apparition dans la saison 1 de la série Andor (dont l’histoire se déroule avant le film).

« Je pense que les gens qui regarderont Rogue One, après avoir vu la saison 2, verront un film différent. Tout sera dénoté différemment en sachant ce qui a dû se passer pour que K-2 soit là. Je pense que vous verrez le voyage de Rogue One d’une manière différente. Et pas seulement avec K-2, mais avec beaucoup d’autres personnages. Je pense que ce sera vraiment cool », a déclaré Diego Luna à Entertainment Weekly.

La saison 1 d’Andor a été très appréciée, que ce soit au niveau de l’histoire, de la réalisation ou du jeu des acteurs. Il y a donc une grosse attente pour la saison 2 sur Disney+.

La saison 2 d’Andor devait au départ être disponible en août 2024. Mais ce n’est plus d’actualité. La grève des acteurs et scénaristes à Hollywood a reporté le projet. Il n’y a pour l’instant pas de nouvelle date précise, si ce n’est que ce sera dans le courant de 2025.