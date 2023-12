Andor saison 2 : la série Star Wars ne semble plus prévue pour 2024

Lucasfilm avait au départ annoncé que la saison 2 d’Andor sortirait en août 2024. Mais le retour de la série Star Wars n’est visiblement plus prévu pour l’année prochaine.

Andor n’arrivera pas en 2024

Disney a mis en ligne la liste des films et séries qui sortiront en 2024 et la saison 2 d’Andor n’est pas au programme. Les autres séries de Star Wars sont par contre présentes, avec The Acolyte, Skeleton Crew, The Bad Batch saison 3 et Tales of the Jedi saison 3. Aucun n’a une date précise, Disney indique seulement que la sortie se fera en 2024.

Pour rappel, c’est lors de la Star Wars Celebration en avril 2023 que Lucasfilm a annoncé la date de sortie pour la saison 2 d’Andor. Mais les grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood l’ont probablement repoussée. La deuxième saison de la série portée par Diego Luna, qui fera le lien entre la première saison et Rogue One: A Star Wars Story, était, semble-t-il, sur le point de terminer le tournage avant que les grèves ne commencent.

Il n’y a toujours pas d’image ni de bande-annonce pour la nouvelle saison d’Andor. Et si la sortie ne se fait pas en 2024, il faudra attendre un petit moment avant de les découvrir.