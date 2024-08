GTA San Andreas VR : Meta reporte indéfiniment le jeu en réalité virtuelle

En octobre 2021, Meta (qui s’appelait encore Facebook à l’époque) avait annoncé Grand Theft Auto: San Andreas en réalité virtuelle (VR). Mais les fans du titre de Rockstar Games vont attendre un moment avant de le découvrir. En effet, le développement est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

GTA San Andreas VR est à l’arrêt

À l’époque, Meta avait déclaré que ce portage VR était en préparation depuis de nombreuses années. Mark Zuckerberg, PDG du groupe, avait même commenté le projet en déclarant : « Cette nouvelle version de ce que je considère comme l’un des meilleurs jeux jamais réalisés offrira aux joueurs une toute nouvelle façon de découvrir ce monde ouvert emblématique en réalité virtuelle ».

Nous voilà trois ans plus tard et il n’y a eu aucune nouvelle depuis. Jusqu’à aujourd’hui. Un porte-parole de Meta a confirmé à IGN que le jeu a été mis « en attente indéfiniment ». Par ailleurs, le compte YouTube pour le Meta Quest VR a réagi après que des utilisateurs ont commenté la bande-annonce d’un prochain jeu, Behemoth, développé par Skydance Games. « GTA : San Andreas est suspendu pour une durée indéterminée pendant que nous nous concentrons tous les deux sur d’autres projets », a confirmé le compte YouTube officiel du Meta Quest VR dans les commentaires. « Nous sommes impatients de travailler avec nos amis de Rockstar à l’avenir ».

GTA San Andreas VR ne serait pas la première fois que Meta fournit un remake en réalité virtuelle à un jeu, puisque la société a déjà travaillé avec Armature Studio et Capcom pour proposer Resident Evil 4 aux casques Meta Quest. En outre, GTA San Andreas VR aurait été le deuxième projet en réalité virtuelle sur lequel Rockstar Games a travaillé après L.A. Noire : The VR Case Files, qui est sorti en 2017 sur le HTC Vive, avant de se retrouver sur les casques Oculurs Rift et PSVR en 2018 et 2019.

Bien sûr, le gros projet de Rockstar en ce moment est GTA 6. Le jeu sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S à l’automne 2025.