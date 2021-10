GTA San Andreas VR annoncé pour l’Oculus Quest 2

GTA San Andreas VR va voir le jour et ce sera sur l’Oculus Quest 2. Le célèbre jeu de Rockstar aura bien le droit à une version en réalité virtuelle. C’est assez inattendu, aucune rumeur particulière n’avait annoncé un tel projet.

GTA San Andreas arrive en réalité virtuelle

Juste avant d’annoncer le changement de nom d’entreprise avec Facebook qui vient Meta, Mark Zuckerberg, le PDG du groupe, a déclaré que GTA San Andreas VR est comme « une manière entièrement nouvelle de découvrir ce monde ouvert emblématique en réalité virtuelle ». Il a ajouté qu’il « s’agit d’un projet de plusieurs années et nous sommes impatients de vous en montrer davantage ».

Il va falloir patienter parce qu’il n’y a aucune autre information concernant GTA San Andreas VR sur l’Oculus Quest 2. Ni Facebook ni Rockstar n’ont partagé d’images, de vidéos, de prix ou encore une date de sortie. Nous ne savons même pas si le titre arrivera d’ici la fin de 2021 ou s’il faudra attendre encore plus longtemps. Le fait qu’aucune date de sortie ne soit communiquée aujourd’hui n’est pas forcément une bonne nouvelle.

En attendant, il s’agit de la deuxième fois que GTA San Andreas fait parler de lui en l’espace de quelques semaines. Le titre va effectivement revenir le mois prochain aux côtés de GTA 3 et GTA Vice City dans GTA The Trilogy – The Definitive Collection. Ce sera avec une version remastérisée. On peut se demander si ce sera la même version en réalité virtuelle.