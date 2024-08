Microsoft annonce la fin de Paint 3D sur Windows pour novembre

Microsoft a décidé d’abandonner son application Paint 3D sur Windows, annoncée pour la première fois en 2016. L’outil pour Windows sera retiré du Microsoft Store le 4 novembre 2024 et ne recevra donc plus aucune mise à jour.

Dans sa liste des produits qui vont être abandonnés sur Windows, Microsoft écrit : « Paint 3D est obsolète et sera retiré du Microsoft Store le 4 novembre 2024. Pour afficher et modifier des images 2D, vous pouvez utiliser Paint ou Photos. Pour visualiser du contenu 3D, vous pouvez utiliser Visionneuse 3D ». Les utilisateurs qui lancent Paint 3D ont également le droit à une bannière en haut qui indique : « Paint 3D ne sera plus disponible dans le Microsoft Store et ne recevra plus de mises à jour le 4 novembre 2024 ».

Microsoft se concentre désormais sur l’application Paint existante dans Windows 11, en y ajoutant certaines des meilleures fonctionnalités de Photoshop et en la dotant même de fonctions basées sur l’intelligence artificielle.

Paint 3D est la dernière victime en date des diverses fonctionnalités et applications Windows de Microsoft qui finissent par être supprimées et abandonnées. La réalité mixte de Windows a subi le même sort l’année dernière, et l’intégration de Microsoft Teams a été supprimée de Windows 11. Microsoft mettra également fin l’année prochaine à la prise en charge des applications Android sur Windows 11.