Microsoft annonce la fin des applications Android sur Windows 11 pour 2025

Tous ceux qui aiment avoir les applications Android sur Windows 11 vont être déçus. Microsoft annonce que le sous-système Windows pour Android (WSA) va s’arrêter à compter du 5 mars 2025.

C’est sur son site que Microsoft annonce la nouvelle, on peut lire :

Microsoft met fin à la prise en charge du sous-système Windows pour Android (WSA). Par conséquent, l’Amazon Appstore sur Windows et toutes les applications et jeux dépendant du WSA ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025. Jusqu’à cette date, l’assistance technique restera disponible pour les clients.

Les clients qui ont installé l’Amazon Appstore ou les applications Android avant le 5 mars 2024 continueront à avoir accès à ces applications jusqu’à la date de dépréciation du 5 mars 2025.