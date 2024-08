Cybercriminalité : une hausse de 40% des atteintes numériques entre 2019 et 2023

Les atteintes numériques ont augmenté de 40% en cinq ans de 2019 à 2023, pour atteindre 278 770 faits, selon le premier rapport sur la cybercriminalité, publié par le ministère de l’Intérieur.

Les données du rapport sur la cybercriminalité

En dehors des faits détectés par le biais des plateformes de signalement en ligne (Pharos, Thésée, Perceval) du ministère, 278 770 atteintes numériques ont été enregistrées en 2023 par les services de police et de gendarmerie, selon le service de statistique du ministère de l’Intérieur (SSMSI), ce qui représente une progression de 9% par rapport à 2022 (255 320). En cinq ans, elles ont augmenté de 40%, soit de 8% en moyenne par an.

Les rédacteurs du rapport émettent plusieurs hypothèses concernant ces hausses : développement des usages numériques et donc accroissement de la surface d’attaque possible, mais aussi amélioration du signalement des infractions. Ils estiment néanmoins qu’une « partie significative » de la cybercriminalité « n’est pas enregistrée dans les données judiciaires », un certain nombre d’infractions ne faisant l’objet d’aucun dépôt de plainte ou de signalement.

Plus de la moitié des faits (59%) concernent des atteintes aux biens (escroqueries, détournement de moyens de paiement, etc.), 34,5% des faits de harcèlement, injures, menaces, 6% des atteintes aux institutions et à l’ordre public (atteintes à la sûreté de l’État et aux institutions, trafics, contrefaçons…) et 0,5% des atteintes aux législations et réglementations spécifiques numériques.

En 2023, Perceval (usage frauduleux des cartes bancaires) a enregistré 259 094 signalements en 2023, Pharos (contenus illicites en ligne) en a reçu 211 543 et Thésée (escroqueries sur Internet) 104 439 déclarations.

Le rapport relève 17 700 atteintes aux systèmes d’information, soit 6,30% des infractions numériques de l’année. Elles ont la particularité d’être « transverses aux atteintes aux personnes et aux atteintes aux biens », mais sont « à 98% des atteintes aux biens ».

L’année dernière, les ransomwares ont augmenté de 28% par rapport à 2022 pour atteindre 542 saisines du parquet. Le nombre des mis en cause s’est élevé à 47 000 personnes en 2023.

47% des victimes de préjudice financier en ligne ont moins de 44 ans. Les atteintes numériques à la personne ont visé majoritairement les femmes, qui représentent 67% du total des plaintes déposées.