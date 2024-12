Free, Temu et DAZN se font taper sur les doigts par 60 millions de consommateurs

60 millions de consommateurs a dévoilé son classement des entreprises les plus critiquées par les consommateurs, avec une attention particulière cette année sur les risques pour la santé et la sécurité des clients. Le palmarès 2024 met en lumière trois entreprises majeures : Temu, Nestlé et Stellantis, qui reçoivent respectivement le Cactus d’or, d’argent et de bronze.

Les pratiques de Temu critiquées

La plateforme chinoise de vente en ligne Temu, arrivée en Europe il y a seulement un an et demi, se distingue cette année en raison de multiples manquements. Le magazine pointe des produits potentiellement dangereux tels que des jouets avec de petites pièces détachables, des cosmétiques sans mention des ingrédients, ainsi que des modes d’emploi uniquement en chinois. Les inquiétudes sur la sécurité et la qualité des articles proposés sont amplifiées par une communication défaillante de la part de l’entreprise. De plus, des préoccupations sur la gestion des données personnelles et la rentabilité de la plateforme viennent renforcer la controverse.

Nestlé, quant à lui, obtient le Cactus d’argent en raison de pratiques qui affectent la santé des consommateurs, tandis que Stellantis, le groupe automobile, est critiqué pour des problèmes de sécurité des véhicules. Les deux entreprises se sont retrouvées dans une situation où leur communication a été jugée insuffisante et même anxiogène.

Le gros piratage de Free

Pour sa part, Free reçoit le Cactus de la vulnérabilité après une cyberattaque spectaculaire ayant exposé les données personnelles de 19,1 millions de clients, ainsi que les IBAN de 5,1 millions de clients. Malgré plusieurs incidents similaires dans l’année, la protection des données semble insuffisante face à des cybercriminels de plus en plus organisés.

Enfin, d’autres entreprises comme DAZN et Danone ont également été mises en cause, respectivement pour des tarifs jugés excessifs et une gestion opaque du Nutri’Score. Ces comportements soulignent une année marquée par des abus de communication et de pratiques qui affectent directement la confiance des consommateurs.