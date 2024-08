ChatGPT : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant générer des images avec DALL-E 3

OpenAI annonce que les utilisateurs gratuits de ChatGPT sont désormais en mesure de générer des images par IA à l’aide de DALL-E 3, son dernier modèle en date. C’était jusqu’à présent réservé aux utilisateurs payants.

Le fonctionnement est très simple : il suffit de demander à ChatGPT de générer une image en lui donnant une description écrite et DALL-E 3 va se mettre en place pour réaliser la demande. Il faut s’assurer de choisir le modèle GPT-4 au moment de la demande.

Il y a cependant une limitation pour les utilisateurs gratuits : OpenAI leur permet uniquement de générer deux images par jour. Ceux qui veulent en générer davantage doivent se tourner vers ChatGPT Plus, l’abonnement payant à 20$/mois qui offre quelques fonctionnalités supplémentaires.

We’re rolling out the ability for ChatGPT Free users to create up to two images per day with DALL·E 3.

Just ask ChatGPT to create an image for a slide deck, personalize a card for a friend, or show you what something looks like. pic.twitter.com/3csFTscA5I

— OpenAI (@OpenAI) August 8, 2024