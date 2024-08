AI Pin : sur les derniers mois, il y a eu plus de retours que de ventes

Cela reste à peine croyable. Le lancement de l’AI Pin à la fin de l’année 2023 s’est soldé par l’un des plus gros échecs technologiques jamais vus. A la tête du projet et de la startup Humane, l’ancien designer d’Apple Imran Chaudhri et l’ancienne responsable des logiciels d’Apple Bethany Bongiorno, qui a priori disposaient des compétences nécessaires pour lancer sur le marché un produit fonctionnel et surtout intéressant à utiliser. L’AI Pin recevra finalement un accueil critique désastreux, et l’on apprend aujourd’hui que sur la période de mai à août 2024, les retours ont été plus nombreux que les ventes !

Si l’on en croit en effet The Verge, Il ne resterait que 7 000 AI Pin en circulation sur les 10 000 initialement expédiés et les retours journaliers seraient supérieurs aux ventes. Les objectifs de ventes étant de 100 000 unités la première année, on mesure l’ampleur de l’« epic fail« . Près du tiers des clients auraient donc retourné un appareil jugé dysfonctionnel par la plupart des testeurs. Les ventes médiocres de l’AI Pin auraient généré à peine 9 millions de dollars de chiffres d’affaires pour Humane, et la startup aurait encore à charge pour 1 million de dollars en retours. Pire encore, les AI Pin retournés ne seraient pas recyclables. The Verge affirme en outre que les amis et la famille des deux fondateurs avaient soulevé de nombreux problèmes concernant l’appareil, mais que Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno avaient décidé de passer outre.

Malgré cet échec aux dimensions cosmiques, Humane n’est pas prêt de faire faillite. Toujours selon The Verge, la société aurait reçu 200 millions de dollars de la part d’investisseurs et serait bien décidée à améliorer son concept.