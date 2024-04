AI Pin de Humane : des premiers tests assez catastrophiques

Il ne suffit pas de vouloir révolutionner les usages pour y parvenir. L’AI Pin de la startup américaine Humane, un tout petit boitier blindé de fonctions dopées à l’intelligence artificielle, se présentait comme le successeur du smartphone ; si l’on en croit les premiers retours, l’AI Pin s’avère infiniment moins convaincant que l’Apple Vision Pro dans la liste des produits (potentiellement) post-mobiles. « Infiniment » est peut-être même un mot faible tant les premiers retours sont catastrophiques.

Des bugs dans tous les sens

The Verge commence son article avec cette accroche assassine : « Pour 699 $ et 24 $ par mois (un abonnement obligatoire, Ndlr), cet ordinateur portable promet de vous libérer de votre smartphone. Il n’y a qu’un seul problème : ça ne marche pas. » Le corps de l’article est encore plus impitoyable :« Devrais acheter ce truc ? La réponse est facile. Non. Na. Certainement pas. L’AI Pin est une idée intéressante qui est si complètement inachevée et si totalement dysfonctionnelle de tant de manières inacceptables que je ne vois personne à qui je pourrais recommander de dépenser les 699 dollars pour l’appareil et l’abonnement mensuel de 24 dollars. »

Pas mieux que Siri

Pour le journaliste, tout, absolument tout est bancal, du matériel au système d’exploitation (Cosmos) en passant par l’intégration du LLM. Lorsque l’appareil marche normalement, c’est avec lenteur, et globalement, les fonctions sont tellement limitées qu’un assistant comme Siri serait capable d’en faire plus : « l’AI Pin ne peut pas régler d’alarme ou de minuterie. Il ne peut pas non plus ajouter d’éléments à votre calendrier ni vous dire ce qui s’y trouve déjà. Vous pouvez créer des notes et des listes – qui apparaissent dans l’application Web Humane Center, où vous connectez également l’appareil à vos contacts et examinez vos photos téléchargées – mais si vous essayez d’ajouter quelque chose à la liste plus tard, cela échouera presque toujours. pour certaines raisons. Le problème avec tant d’assistants vocaux est qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose – et l’AI Pin peut faire encore moins. »

Des interactions… stupides ?

Le site Engadget est tout aussi saignant, avec là encore une accroche qui fait mal : « Le Humane AI Pin n’est la solution à aucun des problèmes technologiques ». Le site reprend globalement les mêmes critiques que The Verge, mais y rajoute une petite touche personnelle : on aurait l’air presque’aussi idiot en utilisant un AI Pin qu’en se baladant avec un Apple Vision Pro sur la tête en pleine rue. « L’entreprise décrit l’appareil comme votre « deuxième cerveau », mais la combinaison du fait de tendre la main pour voir l’écran projeté, de l’agiter pour naviguer dans l’interface et de taper sur ma poitrine et d’attendre une réponse m’a fait paraître vraiment stupide. » explique Cherlynn Low, la journaliste d’Engadget.

Un projecteur intégré illisible

L’AI Pin se montrerait aussi particulièrement inconsistant dans ses réponses… quand il répond. « À chaque fois, l’appareil me dit « Votre AI Pin n’est pas sûr de ce à quoi vous faites référence » ou « Cette question n’est pas liée à AI Pin » ou, dans le cas où j’ai pris une photo pour la première fois, « Votre AI Pin ne peut pas analyser des images ou les décrire » » Cerise sur le processeur, le projecteur intégré à l’AI Pin ne permettrait pas de lire correctement les lettres, l’image étant généralement… floue. Quant au capteur photo du bidule, ce dernier serait d’une lenteur rédhibitoire, avec un temps de déclenchement proche des 3 secondes ! Pour couronner le tout, l’AI Pin aurait aussi tendance à trop chauffer, ce qui n’est pas particulièrement agréable pour un appareil placé généralement contre son torse.

Bref, la révolution post-smartphone attendra encore un peu…