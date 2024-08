The Last of Us : un premier teaser prometteur pour la saison 2

HBO partage les premières images de la saison 2 de sa série The Last of Us avec un teaser de quelques secondes. On retrouve naturellement Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey), et c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux personnages.

Le teaser commence sur quelques bribes que les fans du jeu reconnaîtront, notamment la fête dans la grange des Jackson et le nouveau tatouage d’Ellie. Nous voyons ensuite Catherine O’Hara qui joue un personnage inconnu semblant parler avec Joel. La vidéo permet aussi d’avoir la première apparition d’Abby (Kaitlyn Dever), Issac (Jeffrey Wright qui était déjà la voix dans le jeu) et Dina (Isabela Merced). À la question « Qu’est-ce que tu lui as fait ? », Joel répond : « Je l’ai sauvée ».

La saison 2 se focalisera sur le deuxième jeu, à savoir The Last of Us : Part II. Mais Craig Mazin et Neil Druckmann, les showrunners, ont déjà annoncé que ce sera étalé sur plusieurs saisons. Aussi, la saison 2 aura moins d’épisodes que la première, toujours selon les showrunners. Ils misent par contre sur une saison 3 plus dense.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour la saison 2 de The Last of Us sur HBO et sur Max. Nous savons seulement qu’elle débarquera dans le courant de 2025.

Pour rappel, la saison 1 avait été diffusée sur Amazon Prime Video en France, mais la suivante sera à retrouver sur Max. Ce service de streaming, qui était auparavant HBO Max, est disponible dans l’Hexagone depuis le mois de juin.