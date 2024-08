JO 2024 : Google retire une publicité controversée avec son IA Gemini

Google a retiré une publicité diffusée au début des Jeux olympiques de Paris 2024, qui montre comment son intelligence artificielle Gemini peut aider les enfants à écrire une lettre à leurs idoles, et a indigné de nombreux téléspectateurs.

Une pub avec l’IA Gemini ne passe pas

La publicité de Google montre un père racontant la passion de sa fille pour la course à pied et son adoration pour l’athlète américaine Sydney McLaughlin-Levrone, reine du 400 mètres haies. La réclame fait ensuite appel à Gemini, le modèle d’IA générative de Google, pour rédiger une lettre. « Gemini, aide ma fille à écrire une lettre pour dire à Sydney à quel point elle est une source d’inspiration. Et n’oublie pas de mentionner que ma fille a l’intention de battre un jour son record du monde ».

Les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux, reprochant à Google de ne pas encourager les enfants à faire preuve de créativité. Sur YouTube, les commentaires sous le clip publicitaire sont désactivés. La vidéo reste malgré tout disponible.

« Bien que la publicité ait été bien testée avant d’être diffusée, nous avons décidé, au vu des réactions, de la retirer progressivement de notre rotation olympique », a déclaré un porte-parole de Google à plusieurs médias américains. « Nous pensons que l’IA peut être un outil formidable pour améliorer la créativité humaine, mais qu’elle ne pourra jamais la remplacer. Notre objectif était de créer une histoire authentique célébrant Team USA. Elle met en scène une passionnée d’athlétisme et son père, et vise à montrer comment l’application Gemini peut servir de point de départ, d’amorce de réflexion ou de premier jet pour quelqu’un qui cherche des idées pour son travail d’écriture ».

Ce retrait intervient quelques jours après une décision d’Apple de supprimer une pub qui a dérangé en Thaïlande, au point d’avoir créé une polémique sur place. Mais ce n’est pas lié à l’IA contrairement à Google. Les Thaïlandais critiquent la façon donc la pub du fabricant d’iPhone dépeint la Thaïlande.