Les États-Unis poursuivent TikTok en justice pour la protection des mineurs

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a porté plainte contre TikTok, accusant le réseau social, déjà menacé d’interdiction aux États-Unis, de violation généralisée des lois sur la protection de la vie privée des enfants.

Les USA attaquent TikTok

À cause de la plateforme, des millions d’enfants de moins de 13 ans ont été soumis « à une collecte extensive de données », et ont « interagi avec des utilisateurs adultes et accédé à des contenus pour adultes », a résumé le ministère dans un communiqué. Selon la plainte, TikTok a « sciemment » laissé des enfants créer des comptes et surfer sur le réseau social fréquenté par 170 millions de personnes aux États-Unis.

Depuis 2019, l’application et ByteDance, sa maison-mère chinoise, « ont recueilli et conservé un large éventail d’informations personnelles sur ces mineurs sans en informer leurs parents ni obtenir leur consentement. Même pour les comptes créés avec le Mode Enfants », détaille le ministère.

Cette action en justice « est nécessaire pour empêcher que les enfants de moins de 13 ans n’utilisent l’application TikTok normale », a déclaré un procureur général adjoint Brian Boynton, cité dans le communiqué. Elle est aussi nécessaire, a-t-il ajouté, pour empêcher les accusés, « qui sont des récidivistes et opèrent à grande échelle, de collecter et d’utiliser les données privées de jeunes enfants sans le consentement ou le contrôle des parents ».

L’Agence américaine de protection des consommateurs, la FTC, avait effectué un signalement au ministère de la Justice en juin, parce qu’elle « avait des raisons de croire » que TikTok et ByteDance « enfreignaient ou étaient en passe d’enfreindre la loi ». La FTC menait une enquête de suivi pour s’assurer que la plateforme respectait bien les conditions d’un accord amiable passé en 2019, quand elle avait accusé l’ancêtre de TikTok, Musical.ly, d’avoir récolté indûment les données personnelles d’utilisateurs mineurs.

TikTok avait accepté de verser 5,7 millions de dollars d’indemnités et s’était engagé à se conformer aux dispositions de la loi dite COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), adoptée en 1998.