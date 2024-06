La FTC transmet au DoJ sa plainte sur les pratiques de confidentialité de TikTok vis à vis des mineurs

La Federal Trade Commission (FTC) a transmis sa plainte contre TikTok au ministère de la Justice américain (DoJ) à la suite d’une enquête prolongée sur les pratiques de confidentialité et de sécurité de l’entreprise vis à vis des mineurs. La présidente de la FTC, Lina Khan, a déclaré que l’enquête avait révélé des violations potentielles de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (COPPA). Cette transmission de plainte fait suite à un règlement de confidentialité de 2019 lié à Musical.ly, l’application acquise par ByteDance et rebaptisée plus tard TikTok. La FTC a également exploré d’autres violations potentielles de la COPPA, bien que les détails spécifiques de ces conclusions restent encore flous.

La décision de la FTC de rendre publique cette transmission reste inhabituelle, mais l’agence l’a jugée nécessaire dans l’intérêt public. Cette mesure devrait accroître un peu plus la pression sur TikTok, qui lutte parallèlement contre une éventuelle interdiction sur le sol américain. Pour rappel, ces derniers trimestres, les législateurs et les responsables politiques américains ont largement exprimé leurs nombreuses préoccupations concernant les risques que faisait peser TikTok pour la sécurité nationale en raison des liens de l’éditeur ByteDance avec la Chine; les risques liés aux mineurs n’ont fait qu’aggraver un dossier déjà bien mal engagé à l’origine…

TikTok s’est une nouvelle fois justifié, cette fois dans les colonnes du site Engadget : « Nous travaillons avec la FTC depuis plus d’un an pour répondre à ses préoccupations », a déclaré le porte-parole de TikTok. « Nous sommes déçus que l’agence engage une procédure judiciaire au lieu de continuer à travailler avec nous pour trouver une solution raisonnable. Nous sommes fortement en désaccord avec les allégations de la FTC, dont beaucoup concernent des événements et des pratiques passés qui sont factuellement inexacts ou qui ont été résolus. Nous sommes fiers et restons profondément engagés dans le travail que nous avons accompli pour protéger les enfants et nous continuerons à mettre à jour et à améliorer notre travail. produit. » Voilà qui ressemble fort à un dialogue de sourds.