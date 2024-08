Justice : le crypto-fraudeur Do Kwon va être extradé en Corée du Sud

La Cour d’appel du Monténégro a statué jeudi 1er août que Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, devrait être renvoyé dans son pays d’origine, la Corée du Sud. Cette décision confirme un jugement antérieur d’avril de la Haute Cour de Podgorica, qui avait rejeté une demande d’extradition du fugitif vers les États-Unis. La date d’extradition de Kwon vers la Corée du Sud n’a pas encore été fixée.

Crédit image : Savo PrelEvic / AFP

Cette décision de justice est la dernière en date d’une série de batailles juridiques pour l’ex-patron en disgrâce. La première décision (au mois de mars) de la haute cour du Monténégro pour renvoyer Kwon en Corée du Sud avait été annulée par la cour suprême, l’affaire étant alors renvoyée devant une cour inférieure. Pour rappel, Do Kwon avait été arrêté au Monténégro au mois de mars 2023 alors qu’il tentait de se rendre à Dubaï avec un passeport falsifié. Ce dernier a été condamné à quatre mois de prison mais est resté en détention jusqu’à sa libération sous caution au mois de mars de l’année en cours. Terraform Labs, la société créée par Kwon, est désormais en faillite et a accepté de payer une amende de près de 4,5 milliards de dollars à la SEC américaine dans le cadre d’une poursuite civile pour fraude en valeurs mobilières. Do Kwon a payé de sa poche 204 millions de dollars dans cette affaire.