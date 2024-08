Microsoft dit qu’OpenAI est désormais un concurrent pour l’IA et la recherche

La relation entre Microsoft et OpenAI évolue, avec le premier qui considère désormais le second comme un concurrent en ce qui concerne l’intelligence artificielle et la recherche. La société y a fait mention dans son rapport à la SEC, le gendarme boursier américain, après la publication de ses résultats financiers.

Microsoft a conclu un partenariat à long terme avec OpenAI, dont il est le fournisseur exclusif des services de cloud et dont il utilise les modèles d’IA dans des produits destinés à des clients commerciaux et à des consommateurs. Microsoft est le plus gros investisseur d’OpenAI, ayant injecté 13 milliards de dollars dans l’entreprise qui s’occupe de ChatGPT.

Mais depuis cette semaine, Microsoft identifie OpenAI comme un concurrent dans les offres d’IA et dans la publicité pour les recherches et les actualités. La semaine dernière, OpenAI a annoncé un prototype de moteur de recherche appelé SearchGPT, qui va également faire mal à Google.

Certaines entreprises choisissent de payer OpenAI pour avoir accès à ses modèles. D’autres passent par le service Azure de Microsoft. Pour ceux qui recherchent une alternative à ChatGPT, le chatbot Copilot de Microsoft est également disponible via le moteur de recherche Bing et sur Windows.

Faut-il réellement s’attendre à un soudain conflit entre Microsoft et OpenAI ? La réponse est non. Leur partenariat a été établi en tenant compte du fait qu’ils se feraient concurrence. Cela étant dit, la relation pourrait sérieusement devenir compliquée sur le long terme.