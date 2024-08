Skype va complètement supprimer les publicités

Microsoft, qui s’occupe de Skype, annonce le retrait prochain des publicités dans l’application de messagerie. Il y a d’autres changements, dont de l’amélioration pour la génération d’images avec l’IA.

« Notre dernière mise à jour en date supprime toutes les publicités des différents canaux de Skype et de l’ensemble de la plateforme Skype, ce qui garantit une expérience utilisateur plus fluide, plus claire et plus agréable », indique Microsoft.

Parmi les autres changements, on retrouve :

Accès simplifié : accédez facilement au créateur d’images par IA à partir de la fenêtre de discussion ou de la barre supérieure.

Interface améliorée : profitez d’une interface plus intuitive et plus attrayante pour créer des images via IA.

Amélioration de l’expansion des images : les images s’agrandissent désormais au clic, ce qui facilite la visualisation de vos créations.

Meilleure navigation : naviguez en toute transparence grâce au nouveau bouton de retour de la page des idées.

Options de menu optimisées : l’option de création d’images est désormais mieux placée après l’option de transfert dans le menu contextuel des messages.

Marges cohérentes : correction des incohérences de marge dans le créateur d’images sur macOS pour une conception cohérente.

Microsoft intègre également OneAuth à Skype sur iOS, ce qui vous permet de vous connecter automatiquement à l’application si vous utilisez déjà une autre application Microsoft. Si vous rencontrez des problèmes pour envoyer des photos ou des vidéos en 5G avec Skype, Microsoft a également corrigé ce bug.

La mise à jour de Skype sans les publicités est d’ores et déjà disponible en test pour les développeurs. Elle sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs en version stable.