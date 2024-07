Bungie licencie 220 employés et d’autres basculent chez PlayStation

Bungie, le studio qui a développé les premiers jeux Halo et Destiny, annonce licencier 17% de son effectif, soit 220 employés. Cela s’ajoute à la triste liste des studios de jeux vidéo qui ont décidé de licencier du personnel depuis quelques mois maintenant.

Pete Parsons, le patron de Bungie, assure que le fait de licencier 220 employés est « l’un des changements les plus difficiles que nous ayons jamais eu à faire en tant que studio ». Il ajoute : « en raison de l’augmentation des coûts de développement et de l’évolution du secteur, ainsi que des conditions économiques persistantes, il est devenu évident que nous devons apporter des changements substantiels à notre structure de coûts et concentrer entièrement nos efforts de développement sur Destiny et Marathon ».

Les licenciements vont toucher plusieurs niveaux au sein de l’entreprise, dont des responsables. Le dirigeant de Bungie assure que le studio offrira « un lot de sortie généreux, comprenant une indemnité de départ, une prime et une couverture santé » aux employés concernés.

Des employés vont basculer chez Sony

Ça ne s’arrête pas là. 155 employés de Bungie, soit 12% de l’effectif, vont intégrer PlayStation par le biais de Sony Interactive Entertainment. Cela se fera progressivement au fil des prochains trimestres. Pour rappel, Sony a racheté Bungie en 2022 pour 3,6 milliards de dollars. Cela permettra de garder les employés au lieu de les licencier.

D’autre part, le dirigeant annonce la création d’un nouveau studio avec PlayStation Studios pour s’occuper de sa prochaine licence. Il s’agira d’un jeu d’action dans un tout nouvel univers de science-fiction.

Pete Parsons explique que Bungie s’est développé trop rapidement et a dispersé son équipe de direction entre ses nombreux projets. Cette situation a eu des répercussions sur les projets connus du studio, ce qui a entraîné ce que le dirigeant appelle un « manque de qualité » avec l’extension Lightfall de Destiny 2 et le retard de son prochain jeu, Marathon.

« Nous avons été trop ambitieux, nos marges de sécurité financière ont été dépassées et nous avons commencé à être déficitaires », dit-il. Il fait savoir que le travail va se poursuivre pour Destiny 2 et Marathon.