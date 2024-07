Ubisoft licencie dans son studio de Toronto ; de mauvaise augure pour le remake de Splinter Cell ?

La situation reste très tendue dans les studios de jeux vidéo. On apprend ainsi qu’Ubisoft Toronto a mis à la porte 33 personnes dans le cadre d’un « réalignement ciblé » visant à respecter une « feuille de route ambitieuse ». Le studio promet un suivi des personnes concernées (via des indemnités de départ) sans apporter trop de détails concernant l’impact de cette mesure sur la gestion des projets en cours. Ces licenciements se rajoutent aux centaines de salariés déjà remerciés dans les différentes divisions de l’éditeur.

Pour rappel, Ubisoft Toronto s’apprête à lancer Prince of Persia: Les Sables du temps (une version qui renoue avec l' »esprit » du Prince of Persia originel), et travaille aussi sur le remake de la franchise culte Splinter Cell. Des « fuites » laissent entendre depuis plusieurs mois que le studio traverserait quelques difficultés de gestion… au point de mettre en péril le retour de Sam Fischer ? De son côté, Ubisoft confirme que ses plans initiaux restent inchangés, une affirmation qui n’engage pas à grand chose sachant que l’on ne connait pas les détails du plan initial.