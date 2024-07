Samsung a multiplié par 15 son bénéfice d’exploitation au 2e trimestre

Ce qui était une prévision est aujourd’hui confirmé. Samsung annonce avoir multiplié par 15 son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre de 2024 par rapport à la même période il y a un an. C’est grâce à un rebond des prix des puces et à une hausse de la demande pour ses produits utilisés pour l’intelligence artificielle.

Samsung peut remercier l’IA

D’avril à juin, le bénéfice d’exploitation de Samsung a atteint 10 440 milliards de wons (7,01 milliards d’euros) contre 670 milliards de wons (449,89 millions d’euros) un an plus tôt. Ces résultats dépassent les prévisions des analystes et représentent un bond de 1 462,29% sur un an.

Ce succès est dû en partie à la hausse du prix de vente moyen des mémoires et à de robustes ventes d’écrans OLED. Les ventes ont ainsi augmenté de 23,4% sur un an à 74 000 milliards de wons (49,71 milliards d’euros).

Le géant technologique est l’un des plus grands producteurs de semi-conducteurs, aujourd’hui au cœur de l’économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes. La demande de composants avancés pour les systèmes d’intelligence artificielle est montée en flèche ces derniers mois grâce au succès de ChatGPT et d’autres produits d’IA générative.

Samsung est également l’un des rares producteurs mondiaux à fabriquer des HBM (mémoires à large bande passante), utilisées notamment dans les systèmes d’IA. Les ventes de HBM ont progressé de 50% au cours du deuxième trimestre par rapport au précédent, a indiqué Kim Jae-jun, vice-président chargé des mémoires. Il parle de quatre fois plus de commandes de la part des clients que l’année précédente. La société compte par ailleurs augmenter ses capacités de production pour les ventes de HBM3E.

Une grève d’employés est toujours d’actualité

Malgré ces bonnes ventes, le groupe sud-coréen est secoué par une grève générale inédite et illimitée, lancée le 10 juillet par un syndicat représentant plus d’un cinquième de l’effectif total de l’entreprise afin de contraindre la direction à négocier, notamment sur les salaires. Samsung indique aujourd’hui communiquer et discuter pour s’assurer que cette grève syndicale prenne fin rapidement, précisant ne rencontrer aucun problème pour répondre aux commandes.