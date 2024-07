Samsung prévoit un bénéfice d’exploitation multiplié par 15 au 2e trimestre

Samsung a annoncé s’attendre à un bénéfice d’exploitation multiplié par 15 sur un an au deuxième trimestre grâce à un rebond des prix des puces et à une hausse de la demande pour les produits à forte valeur ajoutée utilisés dans les systèmes d’intelligence artificielle générative.

D’avril à juin 2024, le bénéfice d’exploitation de Samsung a atteint 10 400 milliards de wons (6,9 milliards d’euros), contre 670 milliards de wons (448,2 millions d’euros) un an plus tôt, selon un communiqué. Ces prévisions dépassent de 25,8% le prévisions des analystes. Les ventes, quant à elles, devraient augmenter de 23,3% pour atteindre 74 000 milliards de wons (49,5 milliards d’euros).

Les semi-conducteurs sont le cœur de l’économie mondiale. Ils sont utilisés dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes. La demande de composants avancés pour les systèmes d’intelligence artificielle est montée en flèche ces derniers mois grâce au succès de ChatGPT et d’autres produits d’IA générative.

Les semi-conducteurs sont le principal produit d’exportation de la Corée du Sud et ont rapporté au pays l’équivalent de 11,7 milliards de dollars en mars, leur niveau le plus élevé depuis près de deux ans, selon les statistiques officielles. Cela représente un cinquième des exportations totales du pays.

Le 10 juillet à Paris, Samsung dévoilera ses derniers smartphones pliables en date (Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6), ainsi que de nouveaux écouteurs (Galaxy Buds 3), de nouvelles montres (Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra) et une bague connectée (Galaxy Ring).