Google active en France son système alertant des feux de forêt

Google annonce l’activation en France de son système qui alerte en temps réel lorsqu’il y a des feux de forêt. C’était déjà disponible dans d’autres régions, dont aux États-Unis. Cela s’appuie notamment sur de l’intelligence artificielle.

Les alertes de Google aux feux de forêt arrivent en France

Google explique proposer un système détaillé de la délimitation des feux de forêt dans le moteur de recherche et sur Maps, ainsi qu’avec des notifications qui se reposent sur la localisation de l’utilisateur.

Comme dit précédemment, la France peut en profiter aujourd’hui. Mais ce n’est pas la seule, il y a également d’autres pays d’Europe et d’Afrique : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Grèce, Italie, Kenya, Monaco, Monténégro, Portugal, Rwanda, Slovénie, Espagne et Turquie.

Les alertes aux feux de forêt sont fiables selon les dires du moteur de recherche :

Le modèle de suivi des feux de forêt basé sur l’IA de Google est entraîné sur de multiples sources de données, y compris divers ensembles de données d’imagerie satellitaire. Nous validons également notre modèle de feu de forêt en le comparant à notre propre modèle de « cicatrices » de feu – formes déterminées après qu’un feu a été contenu – basé sur des mesures de feux de forêt passés. D’autres modèles d’IA sont utilisés pour vérifier l’existence de feux, et tout cela permet d’obtenir des limites de feux de forêt plus précises et définitives qu’en utilisant uniquement l’imagerie satellitaire.

D’autre part, les informations sont superposées sur les itinéraires de Google Maps, ce qui permet aux voyageurs de savoir si des feux de forêt sont susceptibles de se trouver à proximité de leur itinéraire.

Google ajoute avoir cartographié le mois dernier plus de 40 feux de forêt dans le sud de l’Europe, notamment en Espagne, en Grèce et à Chypre – et d’autres du Portugal au Kenya. Pas moins de 1,4 million de personnes ont vu les informations au cours de la première semaine de juillet, après que des feux de forêt se soient déclarés en Europe et en Afrique.