Google Maps ajoute les informations sur les feux de forêts en temps réel

Google annonce du nouveau au niveau de son moteur de recherche et de Google Maps. Les deux services affichent désormais des informations sur les feux de forêts. C’est mis en place au moment où la Californie connaît d’importants incendies.

En tant que l’un des plus grands collecteurs de données au monde, Google est positionné pour avoir la vue la plus complète des conditions géographiques. Le groupe a indiqué qu’il utilise les données satellitaires de la National Oceanic and Atmospheric Administration et Google Earth pour son nouveau service.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs qui recherchent le nom d’un feu de forêt voient les mises à jour communiquées officiellement par les autorités. Une section « Zone touchée » affiche une vue cartographique des limites d’un incendie. Et lorsque les utilisateurs cliquent sur la carte, ils sont dirigés vers Google Maps, qui affiche les fermetures de routes et les avertissements s’ils s’approchent d’un feu en cours. Des informations sur la qualité de l’air et des conseils de sécurité de la Croix-Rouge sont également communiqués.

Ces nouveautés pour la recherche Google et Google Maps sont en place dès maintenant aux États-Unis. Google dit avoir l’intention de proposer la même chose dans d’autres pays à l’avenir, mais il n’est pas précisé quand exactement.