Reconnaissance faciale : Meta va verser 1,4 milliard de dollars à l’État du Texas

L’État du Texas vient d’annoncer le règlement d’1,4 milliard de dollars, un montant pharaonique versé par Meta pour avoir utilisé illégalement un système de reconnaissance faciale sur Facebook, mettant fin ainsi à une poursuite judiciaire. La plainte du Texas stipulait que la fonctionnalité « Tag Suggestions » violait les lois texanes Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI) et Deceptive Trade Practices. Cet « arrangement », qui sera payé sur cinq ans, est le plus important (en terme de montant) jamais obtenu par un État américain et sert en quelque sorte d’avertissement aux autres entreprises de la tech qui seraient tentées de passer outre le cadre législatif local.

L’activation automatique des suggestions de tags par Facebook, qui capturait et utilisait les données biométriques de millions de Texans sans leur consentement, violait ainsi le CUBI Act adopté en 2009. Bien que Meta n’ait admis aucun acte répréhensible (même après avoir accepté le règlement financier), la firme dirigée par Zuckerberg a depuis mis en place des contrôles plus stricts et cessé le marquage facial automatique en 2021. « Nous sommes heureux de résoudre ce problème et sommes impatients d’explorer de futures opportunités pour approfondir nos investissements commerciaux au Texas, y compris le développement potentiel de centres de données », a déclaré le porte-parole de Meta, Christopher Sgro. Voilà ce qui s’appelle éluder le problème initial.