PlayStation lance une manette DualSense Astrobot… totalement adorable

C’est le 6 septembre prochain qu’Astro Bot retournera sur PS5 pour un jeu de plateforme 3D qui promet de belles heures de plaisir. Certes, les puristes seront sans doute déçus par l’absence d’un mode VR (pour rappel, le premier jeu Astro Bot était l’une des belles exclusivités du PSVR), mais cette suite du jeu inclus avec la PS5 semble disposer de réels atouts pour s’imposer dans un genre jusqu’ici largement dominé par Nintendo (Mario Galaxy, etc.). En hommage à son petit robot-mascotte, Sony a également dévoilé une manette DualSense thématique en édition limitée, cette dernière étant ornée d’yeux robotiques et bien sûr de zones en bleu métallisé rappelant Astro Bot. Cet accessoire très « fan-service » sera facturé au prix de 80 euros et disponible à la vente le même jour que la sortie du jeu, soit le 6 septembre donc.





Pour rappel, et comme tous les jeux first party de Sony, Astro Bot exploitera pleinement les fonctionnalités de la manette DualSense. Les développeurs ont même amélioré le retour haptique et la réponse des gâchettes adaptatives afin d’offrir une expérience toujours plus immersive. Par exemple, les joueurs pourront ressentir les vibrations du propulseur lorsqu’Astro Bot utilisera un jetpack. Et bien sûr, ces nouvelles fonctionnalités haptiques seront présentes sur toutes les manettes DualSense, pas seulement sur le modèle Astro Bot.