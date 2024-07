YggTorrent, Torrent9, Cpasbien… la justice ordonne le blocage des sites pirates

Plusieurs sites de téléchargement illégal, dont YggTorrent, Torrent9, Cpasbien, Zone-Annuaire et Wawacity, vont devoir être bloqués par les fournisseurs d’accès à Internet après une demande de la justice française. Cela fait suite à une plainte de l’industrie de la musique.

L’industrie musicale veut limiter le téléchargement illégal

La Société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP), qui compte parmi ses membres des géants comment EMI, Sony, Universal et Warner, a obtenu du tribunal judiciaire de Paris un blocage de différents sites pirates qui proposent de télécharger illégalement de la musique. Ainsi, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont pour obligation de bloquer une quarantaine de noms de domaine, comme l’explique L’Informé. La liste comprend aussi bien des sites de torrents que de téléchargement direct (DDL).

« La SCPP établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes », a indiqué le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement. Les maisons de disques n’ont eu aucun de mal à obtenir le blocage, le tribunal a rapidement compris que les sites distribuaient les musiques sans le moindre accord et sans la moindre rémunération aux artistes.

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont 15 jours pour bloquer les sites pirates. Ce blocage doit être valide pendant 18 mois. Mais le blocage se fera-t-il également au niveau des DNS de Google, Cloudflare et Cisco, comme Canal+ a pu le faire pour le sport ? La SCPP ne pense pas que ce soit réellement utile en l’état, jugeant que le nombre de personnes qui modifient leurs DNS n’est pas important.

La liste des sites pirates bloqués

Voici la liste des différents sites pirates qui doivent être bloqués :

torrent9.sb

torrent9.rs

torrent9.ink

torrents.ms

torrent9.pro torrent9.ps

torrent9.tw

torrent9.st

torrent9.zone torrent9.app

torrent9.se

cpasbien.zip

cpasbien.ac

yggtorrent.boo

yggtorrent.bz

tirexo.ing

tirexo.place

zone-annuaire.tokyo

wawacity.tokyo

wawacity.autos

wawacity.ooo

wawacity.city

wawacity.cloud

wawacity.fit

wawacity.ink

wawacity.kim

wawacity.moe

wawacity.one

wawacity.pink

wawacity.red

wawacity.rsvp

wawacity.rocks

wawacity.tel

wawacity.tv

wawacity.uno

wawacity.onl

magnetdl.unblocked.id

magnetdi.uproxy.to

magnetdl.proxyninja.net

catalogue.darkino3.top

Plusieurs de ses sites ont déjà changé de noms de domaine et sont donc toujours actifs via une « nouvelle » identité. La SCPP doit par conséquent repasser par la casse de la justice pour avoir leur blocage. Mais les sites changeront encore leurs noms de domaine… et ainsi de suite.