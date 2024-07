Xbox Game Pass : Microsoft envisage un abonnement pour jouer seulement via le cloud

Microsoft réfléchit à de nouveaux abonnements pour son Xbox Game Pass et l’un d’entre eux est une formule avec uniquement la possibilité de jouer via le cloud (Xbox Cloud Gaming) selon les informations de Windows Central.

À date, le fait de profiter du cloud gaming d’avoir l’abonnement Ultimate du Xbox Game Pass qui coûte 17,99€/mois. Le prix était auparavant de 14,99€/mais, mais il y a eu une hausse de tarif il y a quelques jours.

Avec cet abonnement, il est possible d’avoir des centaines de jeux sur console, PC et dans le cloud, de nouveaux jeux disponibles dès le jour de leur sortie, des offres, réductions et avantages pour les abonnés, un mode multijoueur en ligne sur console et un abonnement EA Play.

Une offre 100% cloud pour le Xbox Game Pass ?

Microsoft envisage maintenant un abonnement où il est uniquement possible de jouer via le cloud et qui serait moins cher, étant donné qu’il n’y aurait pas les autres bonus. Un tarif n’est toutefois pas communiqué pour le moment.

L’offre serait destinée aux utilisateurs qui ne sont tout simplement pas intéressés par l’achat d’une console Xbox, ce qui pourrait inclure les joueurs ayant déjà une PlayStation ou une Nintendo Switch. Elle pourrait également s’adresser aux utilisateurs qui se trouvent dans des pays où les Xbox ne sont tout simplement pas disponibles à la vente.

Pour l’instant, Xbox Cloud Gaming est disponible pour les joueurs Windows et Android via l’application Xbox, les appareils iOS et Mac via un navigateur Web, les casques Meta Quest 2, Quest Pro, Quest 3 et les téléviseurs connectés de Samsung sortis depuis 2020. Plus récemment, Microsoft a ajouté la prise en charge du Xbox Cloud Gaming pour les Fire TV 4K et Fire TV 4K Max d’Amazon.

En outre, Microsoft réfléchit à relancer son offre famille du Xbox Game Pass. L’entreprise a testé un tel forfait sur quelques marchés, mais a mis fin à cet essai en août 2023. Enfin, Microsoft a envisagé de proposer une offre Xbox Game Pass avec des publicités.