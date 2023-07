Xbox Game Pass : Microsoft met fin à l’abonnement pour la famille et les amis

C’est la fin pour Xbox Game Pass Amis & Famille. Microsoft a décidé de mettre un terme à cet abonnement qui permettait de partager le Xbox Game Pass avec des membres de sa famille, ainsi que des amis.

Une offre du Xbox Game Pass s’arrête

Sur son site, Microsoft indique :

Le 15 août 2023, le programme d’aperçu Xbox Game Pass Amis et Famille prendra fin au fur et à mesure que nous examinerons ce que nous avons appris au cours des derniers mois et étudierons comment créer une offre que nous pouvons lancer dans le monde entier.

L’offre a été en test depuis un an dans quelques pays. Cela va donc s’arrêter en Irlande, Colombie, Nouvelle-Zélande, Suède, Israël, Chili, Hongrie et Afrique du Sud. L’abonnement, qui coûtait 21,99€/mois, va-t-il revenir plus tard ? Microsoft ne ferme pas totalement la porte. Mais on peut se douter que le groupe veut pousser les joueurs à se tourner vers le Xbox Game Pass Ultimate qui coûte désormais 14,99€/mois (contre 12,99€/mois auparavant).

Voici comment Microsoft présentait le Xbox Game Pass Amis & Famille :