Xbox Game Pass : l’offre famille est en test, les premiers détails dévoilés

Microsoft annonce avoir commencé sa phase de test pour l’offre famille du Xbox Game Pass. Les premiers détails sont dévoilés : nombre de personnes, pays où c’est disponible et plus encore.

Un test pour l’offre familiale du Xbox Game Pass

L’offre famille du Xbox Game Pass peut compter jusqu’à cinq personnes. Chaque joueur doit se situer dans le même pays. Il n’est donc pas possible de partager un abonnement avec quelqu’un dans un autre pays ou encore moins dans un autre continent. Pour le moment, le test se déroule en Colombie et en Irlande.

« À partir d’aujourd’hui en Colombie et en Irlande, les Xbox Insiders peuvent commencer à tester en avant-première une offre qui permet à plusieurs personnes de partager les avantages de Game Pass Ultimate », explique Tyler Mittleider, un responsable du programme technique chez Microsoft. « Cela rend encore plus facile de jouer aux meilleurs jeux Game Pass avec vos amis et votre famille sur console, PC et via le cloud en vous permettant d’ajouter jusqu’à quatre personnes à votre abonnement, chacune ayant son propre accès unique aux jeux, contenus et avantages Xbox Game Pass Ultimate ».

Microsoft note qu’il peut exister quelques problèmes pendant la phase de test :