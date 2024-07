CrowdStrike : la panne informatique mondiale a affecté 8,5 millions de PC selon Microsoft

L’importante panne informatique de vendredi, causée par une mauvaise mise à jour CrowdStrike, a affecté 8,5 millions d’ordinateurs sous Windows selon des données de Microsoft. Tous ont eu le droit à l’écran bleu de la mort. Cela a concerné des aéroports, des banques, des hôtels et bien plus encore.

8,5 millions de PC concernés par la panne de CrowdStrike

« Depuis le début de cet événement, nous avons maintenu une communication continue avec nos clients, CrowdStrike et les développeurs externes afin de collecter des informations et d’accélérer les solutions », explique Microsoft. « Nous sommes conscients des perturbations entraînées par ce problème pour les entreprises et dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Notre objectif est de fournir à nos clients des conseils techniques et une assistance pour rétablir en toute sécurité les systèmes perturbés », poursuit le groupe.

En plus de travailler avec CrowdStrike pour que le nécessaire soit fait de leur côté, Microsoft a déployé des centaines d’ingénieurs et d’experts pour travailler directement avec les clients afin de rétablir les services.

Microsoft assure travailler non-stop pour aider les clients, bien que le problème ne soit pas son système d’exploitation Windows, mais bel et bien une énorme bourde de la part de CrowdStrike.

De plus, Microsoft dit avoir collaboré avec Amazon et Google, ses concurrents du cloud, pour partager des informations sur l’impact du problème pour leur industrie.

Microsoft ajoute :

Si les mises à jour de logiciels peuvent occasionnellement provoquer des perturbations, les incidents importants comme celui de CrowdStrike sont peu fréquents. Nous estimons actuellement que la mise à jour de CrowdStrike a affecté 8,5 millions d’appareils Windows, soit moins de 1% de toutes les machines Windows. Bien que le pourcentage soit faible, les impacts économiques et sociétaux importants reflètent l’utilisation de CrowdStrike par des entreprises qui gèrent de nombreux services critiques.

La société conclut sur cette affaire en notant que « cet incident démontre la nature interconnectée de notre vaste écosystème — fournisseurs mondiaux de cloud, logiciels, entreprises de cybersécurité et autres fournisseurs de logiciels, et clients ».