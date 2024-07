La FTC tacle les nouveaux tarifs du Xbox Game Pass, jugés anticoncurrentiels

Les nouveaux tarifs d’abonnement du Game Pass n’ont pas seulement mis en rogne certains joueurs adeptes du service : La Federal Trade Commission (FTC) vient de vertement critiquer ces augmentations de prix dans un dossier déposé auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit. A noter que ce dossier vise à contester la décision du tribunal de district de ne pas bloquer le rachat d’Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars. Pour la FTC, ces tarifs et certaines modifications font du Game Pass Standard un « produit dégradé ». De fait, les nouveaux utilisateurs de Game Pass ne pourront plus bénéficier des jeux Day One à moins de souscrire à un abonnement Ultimate à 17,99 euros. Le Game Pass Standard est proposé à 14,99 euros, soit l’ancien tarif du GPU, mais sans inclure la disponibilité des jeux dès le premier jour.

« Les augmentations de prix de Microsoft et la dégradation des produits — combinées à la réduction des investissements de Microsoft dans la production et la qualité des produits via des licenciements — sont les caractéristiques d’une entreprise exerçant un pouvoir de marché après une fusion », déclare la FTC dans son dossier.« La dégradation des produits — retirer les jeux les plus précieux du nouveau service de Microsoft — combinée aux augmentations de prix pour les utilisateurs existants, est exactement le type de préjudice pour les consommateurs résultant de la fusion que la FTC a allégué. » La FTC profite donc de cette augmentation de tarif pour nourrir son argumentaire selon lequel le rachat d’Activision Blizzard King est en soi un abus de position dominante, un point de vue qui n’a pourtant pas eu la faveur des juges et qui a perdu encore plus de sa pertinence depuis la fin des exclusivités chez Xbox.