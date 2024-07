TSMC : les revenus du Q2 sont réalisés en majorité par les puces pour l’IA

Les résultats de TSMC pour le deuxième trimestre 2024 indiquent un changement important dans le secteur technologique. Pour la première fois, les revenus de l’entreprise provenant des puces liées à l’IA ont dépassé ceux provenant des puces pour smartphones. Le hardware d’IA et de calcul haute performance (HPC) représente désormais 52 % des revenus de TSMC, les puces pour smartphones représentant 33 % et les 15 % restants provenant de l’IoT, de l’automobile et d’autres secteurs.

La majorité des revenus HPC de TSMC proviennent des puces d’IA conçues par Nvidia et AMD, des SoC de la série M d’Apple et des dernières puces mobiles (compatibles IA) d’AMD et de Qualcomm, qui alimentent notamment les PC Copilot+ de Microsoft. Les bénéfices de TSMC d’une année sur l’autre ont augmenté de 40 %, en grande partie là encore grâce au boom de l’IA. Au cours du seul trimestre dernier, les bénéfices des puces liées à l’IA ont augmenté de 28 % ! Le président de TSMC, CC Wei, a noté que la société avait du mal à répondre à la forte demande de puces d’IA, avec même une demande supérieure à l’offre pour les produits CoWoS (chip-on-wafer-on-substrate), une tension sur la production qui devrait persister au moins jusqu’en 2025 ou 2026.

Cette bascule des revenus liés aux smartphones aux revenus liés à l’IA reflète une tendance plus large dans le secteur technologique. Nvidia est de plus en plus reconnue comme une entreprise d’IA plutôt que comme un simple fabricant de cartes graphiques, et selon les rumeurs, AMD donnerait désormais la priorité aux ventes de matériel d’IA plutôt qu’aux GPU.