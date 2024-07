Les OnePlus Pad 2, Watch 2R et Nord Buds 3 Pro sont annoncés

En plus du smartphone OnePlus Nord 4, OnePlus a annoncé cette semaine trois produits : la tablette OnePlus Pad 2, la montre connectée OnePlus Watch 2R et les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro.

OnePlus Pad 2

La OnePlus Pad 2 est proche d’être une tablette haut de gamme et n’est freinée que par l’absence d’un écran OLED. On retrouve la puce Snapdragon 8 Gen 3, un écran LCD de 12,1 pouces à 144 Hz (3 000 × 2 120 pixels), une batterie de 9 510 mAh avec une charge de 67 W, Wi-Fi 7, 12 Go de RAM, 256 GB de stockage et Bluetooth 5.4.

OnePlus affirme que la tablette peut offrir jusqu’à 43 jours d’autonomie en veille et que le chargement de 0 à 100% ne prend que 1 heure et 21 minutes avec le chargeur SuperVOOC Flash Charge.

La tablette s’accompagne du OnePlus Stylo 2 et du Smart Keyboard. Le OnePlus Stylo 2 offre une vibration précise de la pointe et une sensibilité à la pression pour une expérience d’écriture réaliste, tandis que le OnePlus Smart Keyboard offre une grande surface tactile et des angles d’inclinaison réglables pour une utilisation polyvalente.

Les précommandes sont ouvertes et la commercialisation se fera le 1er août. La OnePlus Pad 2 coûte 549 euros. Il faut débourser 99 euros pour le OnePlus Stylo 2 et 149 euros pour le OnePlus Smart Keyboard. Il y a aussi des coques pour la tablette à 59 euros.

OnePlus Watch 2R

La OnePlus Watch 2R est également officialisée en tant que nouvelle montre sous Wear OS. Ce modèle est presque identique à la OnePlus Watch 2 au niveau des caractéristiques techniques, mais le design a changé pour une esthétique plus familière. Le compartiment latéral a disparu au profit d’une configuration standard à deux boutons.

Pour les caractéristiques techniques, on retrouve la puce Snapdragon W5 et RTOS avec Wear OS, tout comme la Watch 2. La montre dispose également d’une autonomie de 100 heures et d’une batterie de 500 mAh, d’un écran AMOLED de 1,43 pouce, d’un espace de stockage de 32 Go, de 2 Go de RAM et d’un boîtier de 47 mm. Elle embarque aussi un GPS bi-fréquence L1+L5, ce qui, selon OnePlus, est important en raison de son prix. Au niveau du poids, la OnePlus Watch 2R est 25% plus légère que la Watch 2.

Au lancement, la OnePlus Watch 2R est disponible au prix de 249 euros. Aussi, OnePlus offre la station de charge, tout comme un bracelet supplémentaire.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont des écouteurs avec des haut-parleurs dynamiques titanisés de 12,4 mm, une connectivité Bluetooth 5.4 avec prise en charge des codecs SBC et AAC, et d’un égaliseur manuel. Ils ont également un système de réduction active du bruit, avec une réduction du bruit annoncée de 49 dB.

Le boîtier de charge est étanche à la poussière et à l’eau selon la norme IP55. Il dispose d’une batterie de 440 mAh et offre une autonomie d’écoute totale de 44 heures.

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont disponibles au prix de 80 euros.