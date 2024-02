La OnePlus Watch 2 est annoncée : 100 heures d’autonomie et Wear OS 4

La OnePlus Watch 2 se dévoile en détail aujourd’hui, avec une présentation complète à l’occasion du Mobile World Congress 2024. OnePlus avait déjà parlé de l’autonomie et partageait une image du produit. Aujourd’hui, place au prix et aux caractéristiques techniques.

100 heures d’autonomie pour la OnePlus Watch 2

Un gros point fort de la OnePlus Watch 2 est son autonomie, avec OnePlus affirmant qu’elle peut tenir 100 heures avec une charge. C’est nettement plus que la concurrence qui propose en général des montres connectées avec 24 heures d’autonomie.

Pour atteindre cet objectif, la OnePlus Watch 2 utilise deux systèmes d’exploitation distincts. Wear OS gère les applications et les interfaces de la montre, tandis qu’un système d’exploitation temps réel (RTOS) alimenté par une puce secondaire s’occupe des tâches plus légères. Un « mode intelligent » permet à la montre de passer d’un système d’exploitation à l’autre et d’une puce à l’autre. Wear OS s’appuie sur le processeur Snapdragon W5 Gen 1. Le RTOS est alimenté par la puce BES 2700 MCU Efficiency.

Puisque l’on parle de l’autonomie, voici la capacité de la batterie : 500 mAh. On retrouve une charge à 7,5 W à l’aide d’un chargeur dédié qui utilise un câble USB-C traditionnel. Le chargeur est magnétique et OnePlus annonce qu’il faut 60 minutes pour une charge complète.

Aussi, comme nous l’avons indiqué précédemment, le fait que la montre embarque Wear OS de Google est une nouveauté notable. La première OnePlus Watch utilisait un système d’exploitation simpliste avec des usages assez limités. Maintenant, les utilisateurs ont accès aux diverses applications sur le Play Store.

Voici les différentes caractéristiques techniques de la OnePlus Watch 2 :

Système d’exploitation : Wear OS 4

Écran : 1,43 pouce AMOLED (rond, 466 × 466 pixels), couverture en saphir 2.5D

Boîtier : châssis en acier inoxydable

Puces : Qualcomm Snapdragon W5 + BES2700

Batterie : 500 mAh

Stockage/mémoire : 32 Go/2 Go de RAM

Durabilité : 5ATM (50 mètres) + IP68, MIL-STD-810H

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, NFC

GPS : double fréquence L1+L5

Capteurs : fréquence cardiaque optique, oxymètre de pouls, baromètre

Taille : 47,0 x 46,6 x 12,1 mm, 80 g (avec bracelet)

Couleurs : acier noir, acier radiant

Prix et date de sortie

Il est possible de précommander dès maintenant la OnePlus Watch 2 pour 299 euros. C’est un prix de lancement. La précommande se fait sur le site de OnePlus. La commercialisation aura lieu le 4 mars.