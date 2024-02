La OnePlus Watch 2 est officialisée avec 100 heures d’autonomie

OnePlus a dévoilé sa nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 2. Des détails, comme le design général et l’autonomie, sont présentés. Toutefois, le reste des caractéristiques techniques sera partagé le 26 février lors du Mobile World Congress (MWC).

Officialisation de la OnePlus Watch 2

La nouvelle montre connectée est présentée dans ses deux couleurs, « acier noir » et « acier radiant ». OnePlus explique avoir pris « une pause de trois ans et un temps de réflexion après la OnePlus Watch 1 », ce qui a conduit à ce nouveau produit. La marque vise à « remporter le titre de meilleure montre connectée haut de gamme de l’année grâce à son autonomie qui bat le marché ».

L’autonomie, justement, est de 100 heures pour la OnePlus Watch 2. C’est possible avec le « mode intelligent » (Smart Mode). Que propose ce mode ? OnePlus ne dit rien pour le moment. Dans tous les cas, il s’agit d’une autonomie plus que notable, surtout si l’on compare avec les autres montres connectées. Elles tiennent en général 24 ou 48 heures. Chez OnePlus, on parle d’un peu plus de quatre jours d’autonomie.

En outre, le constructeur annonce que le produit sera doté d’un cadre en acier inoxydable et d’un écran en verre saphir. OnePlus promet aussi « une fiabilité inégalée pour une utilisation quotidienne et un suivi méticuleux de la santé » sur la OnePlus Watch 2.

Qu’en est-il du système d’exploitation ? C’est une information importante, mais OnePlus décide de ne rien dire pour le moment. Les rumeurs ont toutefois indiqué qu’il s’agira de Wear OS, le système d’exploitation de Google. Avec sa première montre sortie en 2021, OnePlus avait choisi d’utiliser un système d’exploitation basique et économe en énergie pour sa montre, tout en critiquant le système d’exploitation Wear OS de Google.

Il faudra donc attendre le 26 février, soit lundi prochain, pour avoir toutes les informations.