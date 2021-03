La OnePlus Watch est annoncée : prix, caractéristiques et date de sortie de la montre connectée

OnePlus a présenté aujourd’hui la OnePlus Watch, sa première montre connectée. Elle accompagne les OnePlus 9 et 9 Pro, eux aussi annoncés lors d’une conférence ce 23 mars.

Caractéristiques de la OnePlus Watch

Le design rond de la OnePlus Watch imite le look d’une montre traditionnelle, avec un arc lisse sur le côté du boîtier poli à la main avec plus de 20 traitements. Le boîtier de 46 mm est fabriqué en acier inoxydable avec un verre incurvé 2,5D sur le cadran.

La montre peut se connecter à votre vie numérique. Elle permet de visualiser et de répondre aux notifications, de passer des appels, d’écouter de la musique et de prendre des photos. Son stockage est de 4 Go (2 Go réellement utilisables), ce qui représente l’équivalent de 500 musiques selon OnePlus. De plus, la montre est compatible avec la plupart des écouteurs Bluetooth.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, la OnePlus Watch dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouce, d’une batterie de 405 mAh, d’une résistance à l’eau (5ATM + IP68), d’un GPS, d’un capteur SpO2, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur de lumière ambiante et d’un capteur de pression d’air. La montre dispose par ailleurs d’un mode pour 110 entraînements sportifs.

L’autonomie est un gros morceau de la OnePlus Watch. La marque assure que sa montre peut tenir 14 jours avec une charge. Il suffit de 5 minutes de charge pour avoir l’équivalent d’une journée d’autonomie et 20 minutes de charge pour l’équivalent d’une semaine d’autonomie. Cela est possible grâce à un système d’exploitation personnalisé (RTOS) qui est très léger pour ce qui est des ressources. Il n’y a donc pas Wear OS de Google dessus, comme cela avait déjà été annoncé.

Prix et date de sortie de la OnePlus Watch

Les précommandes pour la OnePlus Watch seront lancées le 14 avril. La vente se fera le 26 avril. Le prix sera de 159 euros. À noter qu’il y aura aussi une édition limitée Cobalt le 17 mai. Son prix n’est pas dévoilé pour l’instant.