OnePlus Watch : pas de Wear OS et d’autres caractéristiques en fuite

C’est le 23 mars prochain que la OnePlus Watch sera officiellement annoncée. Avant ce rendez-vous, des détails ont fuité au sujet de la première montre connectée de OnePlus.

Quelques caractéristiques de la OnePlus Watch

La OnePlus Watch aurait un cadran de 46 mm et la résistance à l’eau (IP68). Pour ce qui est de la charge, OnePlus proposerait son système Warp Charge. Celui-ci permettrait d’avoir l’équivalent d’une semaine d’autonomie avec seulement 20 minutes de charge. Autant dire que c’est rapide, surtout au vu de l’autonomie à l’arrivée.

En outre, la montre proposerait un suivi du sommeil, du stress, de la saturation sanguine et de la fréquence cardiaque. Elle doit également permettre de jeter un coup d’œil aux notifications et appels qui sont arrivés sur le smartphone. Pour ce qui est de l’intégration, la montre permettrait de contrôler les téléviseurs OnePlus. Il serait aussi question de 4 Go pour le stockage et d’une détection automatique d’une activité sportive par l’utilisateur pour enclencher un programme sans intervention particulière de sa part.

Un autre gros morceau est que la OnePlus Watch ne tournera pas sous Wear OS, le système d’exploitation de Google. Ce n’est pas une rumeur, Pete Lau, le patron de OnePlus, l’a confirmé aujourd’hui. Il ne dit pas quel sera le système d’exploitation, si ce n’est qu’il sera léger, ce qui peut expliquer la bonne autonomie. On peut toutefois s’attendre à plusieurs fonctionnalités manquantes par rapport à Wear OS, ainsi qu’un manque d’applications tierces.