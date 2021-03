OnePlus Watch : la présentation de la montre se fera le 23 mars

La OnePlus Watch est en approche avec une présentation pour le 23 mars, aux côtés du OnePlus 9. Le constructeur a officialisé la date dans un tweet, mais il n’en dit pas plus au sujet de sa montre connectée.

Rendez-vous le 23 mars pour la OnePlus Watch

« Vous l’avez demandée. Vous allez l’avoir », indique le tweet de teasing pour la OnePlus Watch présentée le 23 mars. Une courte vidéo accompagne le tweet avec des messages d’utilisateurs dans plusieurs langues se demandant quand la présentation se fera. Les messages affichés ici remontent à quelques mois en arrière. L’un d’entre eux remonte même… à 2014.

You asked for it. You're getting it. — OnePlus (@oneplus) March 12, 2021

Il y a également un tweet du compte français pour l’annonce le 23 mars. On a le droit à la phrase « On vous la Montre ? » avec la lettre M en majuscule et en rouge.

Est-ce que vous voulez qu'on vous Montre quelque chose de cool ? Ne soyez pas en retard ⌚⏰ — OnePlus France (@oneplus_fr) March 12, 2021

Contrairement aux autres produits de OnePlus, très peu de détails ont fuité. Les caractéristiques techniques ne sont pas connues à ce stade, tout comme le design général de la montre. Beaucoup de personnes espèrent en tout cas que ce modèle sera de qualité, aussi bien au niveau du matériel qu’au niveau du logiciel. La OnePlus Watch devrait tourner sous Wear OS, mais il faudra attendre le 23 mars pour avoir confirmation.