OnePlus 9 : finalement, ce sera le 23 mars, avec Hasselblad en partenaire

Le teasing du patron de OnePlus semblait clairement indiquer une présentation du OnePlus 9 pour le 8 mars (aujourd’hui donc) sans compter que votre serviteur avait aussi reçu un carton d’invitation pour le 8. Pourtant, OnePlus vient de confirmer officiellement que le OnePlus 9 (et les autres variants de gamme) sera présenté le le 23 mars prochain à 15h (heure de Paris). Autre information de taille, l’illustre firme suédoise Hasselblad a collaboré avec OnePlus pour la mise au point des capteurs du OnePlus 9. Les rumeurs avaient donc raison… une fois de plus.

OnePlus annonce aussi des investissements de 150 millions de dollars sur l’imagerie et les capteurs photo pour mobile. Certaines des technologies mises au point (comme l’angle de vue à 140° ou la correction de distorsion en ultra grand angle) pourraient même débarquer sur le OnePlus 9 ! En revanche, OnePlus confirme que ses nouveaux flagships disposeront d’un capteur Sony IMX789 à 50 Mpx, et proposera le format Raw en 12 bit ainsi que l’enregistrement en 4K à 120 i/s et 8K à 30 i/s. Pour le reste, rendez vous donc au 23 mars…