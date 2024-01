OnePlus Watch 2 : Wear OS et présentation attendue en février

La OnePlus Watch 2 sera la prochaine montre connectée de OnePlus et celle-ci aurait une particularité : elle tournerait sous Wear OS, le système d’exploitation de Google. Ce n’était pas le cas avec le premier modèle. De plus, la sortie aurait lieu en février.

Bientôt l’annonce de la OnePlus Watch 2

La première OnePlus Watch a fait ses débuts en 2021 et elle a déçu beaucoup de monde. Le constructeur a choisi d’utiliser un système d’exploitation basique et économe en énergie pour sa montre, tout en critiquant le système d’exploitation Wear OS de Google, affirmant qu’il considérait les montres connectées comme « plus que de simples instruments indiquant l’heure et la fréquence cardiaque ».

Du changement serait donc à prévoir avec le nouveau modèle qui passerait à Wear OS. Cela va permettre d’avoir bien plus de fonctionnalités et d’applications disponibles au poignet.

Le leaker Max Jambor ajoute que la OnePlus Watch 2 fera ses débuts en février à l’occasion du Mobile World Congress (MWC). L’édition 2024 se déroulera du 26 au 29 février. Il y a donc encore un bon mois à attendre avant de découvrir la montre.

Malgré la sortie prochaine, les détails sont plus que légers sur le nouveau produit de OnePlus, à part le système d’exploitation choisi. Mais on peut se douter que les fuites vont être nombreuses au fil des prochaines semaines.