OnePlus Watch 2 : OnePlus tease sa nouvelle montre connectée

Une nouvelle montre connectée arrive bientôt : il s’agit de la OnePlus Watch 2. Le constructeur fait aujourd’hui du teasing sur les réseaux sociaux et sur ses forums avec une image de la montre.

Un aperçu officiel de la OnePlus Watch 2

« Il est temps de le faire bien », peut-on lire sur l’image partagée par OnePlus. Il n’y a rien d’autre : pas de description, pas d’images, pas de date de sortie, rien. Mais les fuites ont déjà dévoilé quelques éléments.

Un des éléments est le système d’exploitation. La OnePlus Watch 2 tournera sous Wear OS, qui n’est autre que l’OS de Google. La première OnePlus Watch a fait ses débuts en 2021 et elle a déçu beaucoup de monde. Le constructeur a choisi d’utiliser un système d’exploitation basique et économe en énergie pour sa montre, tout en critiquant le système d’exploitation Wear OS de Google, affirmant qu’il considérait les montres connectées comme « plus que de simples instruments indiquant l’heure et la fréquence cardiaque ».

Le choix de Wear OS permettra cette fois d’avoir bien plus d’applications disponibles au téléchargement. Il faut également s’attendre à davantage de fonctionnalités.

À quand la présentation ? Là encore, les fuites ont donné l’information. OnePlus présenterait sa nouvelle montre le 26 février prochain, à l’occasion du Mobile World Congress (MWC). Reste à savoir maintenant quel sera le prix. La première montre coûtait 159€ au lancement.