OnePlus Nord 4 annoncé : un peu d’IA et plusieurs années de mises à jour

OnePlus a annoncé cette semaine son nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord 4. Il propose un peu d’intelligence artificielle et plusieurs années de mises à jour.

Présentation du OnePlus Nord 4

Il embarque un écran AMOLED de 6,74 pouces à 120 Hz et un corps métallique de 7,99 mm qui a été fabriqué à partir d’une seule pièce d’aluminium. Le constructeur affirme que ce retour à l’ère du OnePlus 3T a contribué à façonner le Nord 4, avec des antennes 5G compactes et une carte mère redessinée garantissant des signaux forts et clairs sans compromettre la construction métallique.

En ce qui concerne les composants internes, le OnePlus Nord 4 carbure avec la puce Snapdragon 7 Plus Gen 3, qui augmente considérablement les performances par rapport à son prédécesseur, le Nord 3. Le processus s’associe à 12 ou 16 Go de RAM et à un espace de stockage de 256 ou 512 Go. Il y a par ailleurs une batterie de 5 500 mAh et une charge de 100 W avec SUPERVOOC. Il faut 28 minutes pour passer de 1% à 100%. De l’IA est utilisée pour gérer et maintenir dans le temps la capacité interne de la batterie.

En parlant d’IA, le téléphone propose AI Speak, AI Summary et AI Writer. Ces fonctions sont censées améliorer les tâches quotidiennes, tandis qu’AI Recording Summary convertit de longs enregistrements de réunions en résumés concis.

Aussi, il y a un capteur photo principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels et un capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, le capteur fait 16 mégapixels. On retrouve des fonctions d’IA pour effacer des objets, choisir la meilleure photo et avoir une peau « propre ».

Enfin, OnePlus promet quatre ans de mises à jour Android pour le Nord 4 et six ans de mises à jour de sécurité. Étant donné que l’appareil tourne de base avec Android 14, cela signifie qu’il devrait avoir Android 18 et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2030.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 4 est disponible dès aujourd’hui en précommande et la commercialisation se fera le 8 août. Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé pour 429 euros. Il y a aussi le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 599 euros.