Pas encore officialisé, le OnePlus Nord 3 apparaît sur le site de OnePlus

OnePlus n’a pas encore annoncé officiellement le Nord 3, mais ce modèle a déjà fait son apparition sur le site indien de la marque comme l’a remarqué Mukul Sharma sur Twitter.

OnePlus Nord 2

Une nouvelle fuite pour le OnePlus Nord 3

Malheureusement, la fuite est plutôt légère. En effet, le site indien de la marque a affiché la mention « OnePlus Nord 3 », mais il n’y a pas eu d’images ni de caractéristiques techniques. Cela suggère par contre que le lancement n’est plus très loin et que la commercialisation pourrait se faire d’ici les prochains jours ou d’ici les prochaines semaines.

Sans surprise, le Nord 3 succédera au Nord 2 en tant que modèle intermédiaire de OnePlus pour 2022. Cependant, la société devrait également lancer prochainement un Nord 2T en tant que mise à niveau itérative.

Pour ce qui est du Nord 3, les rumeurs font état du nom de code Meili et de quelques détails. Le smartphone aurait le droit à la puce Dimensity 8000 de MediaTek, un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, une batterie de 4 500 mAh et une charge rapide qui serait de 80 ou 150 W. Sur le papier, ces caractéristiques peuvent rappeler le OnePlus 10R. Il est donc possible que le Nord 3 soit l’équivalent d’une version plus abordable.

Les rumeurs font également état d’une montre connectée Nord qui arriverait en même temps que le smartphone OnePlus Nord 3. Le produit pourrait être plus abordable que la OnePlus Watch existante (dont le prix officiel est 159 euros).