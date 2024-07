Deezer déploie un générateur de playlists s’appuyant sur l’IA

Deezer annonce la disponibilité d’un générateur de playlists qui fonctionne grâce à de l’intelligence artificielle. Il a simplement pour nom « Playlist avec IA » et se veut accessible en version bêta pour le moment.

5% des abonnés payants de Deezer, sélectionnés de manière aléatoire, peuvent laisser libre cours à leur imagination et créer de nouvelles playlists à partir de courts textes descriptifs, qu’ils soient à la recherche d’une atmosphère spécifique, d’un genre musical ou d’une décennie musicale.

« Nous sommes ravis d’apporter cette fonctionnalité alimentée par l’IA aux utilisateurs de Deezer dans le monde entier », déclare Alexandra Leloup, vice-présidente du produit chez Deezer. « Que vous ayez besoin de la bande-son parfaite pour une séance d’entraînement, une soirée romantique ou un voyage nostalgique dans le passé, notre fonctionnalité Playlist avec IA propose une nouvelle expérience musicale en quelques secondes et offre des possibilités infinies de découvrir facilement de la nouvelle musique ».

Deezer dispose déjà d’une fonction appelée Flow, qui utilise l’intelligence artificielle pour diffuser un mélange permanent et personnalisé de nouvelles recommandations, de chansons, d’artistes et de genres préférés. L’application intègre également une fonction semblable à Shazam, appelée SongCatcher, qui permet d’identifier des chansons et d’obtenir des informations sur les artistes qui les composent.

Le service de streaming musical ne dit pas encore quand tous ses utilisateurs pourront utiliser son outil « Playlist avec IA ». C’est en tout cas un moyen de rivaliser avec Spotify qui propose déjà un système similaire.