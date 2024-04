Spotify utilise de l’IA pour générer des playlists personnalisées pour les utilisateurs

Spotify se met un peu plus à l’intelligence artificielle pour maintenant l’utiliser au niveau des playlists générées pour les utilisateurs. Mais ici, les utilisateurs ont tout de même un rôle à jouer.

De l’IA pour les playlists de Spotify

En plus des demandes de création de playlists plus classiques, comme celles basées sur un genre ou une période, l’utilisation de l’IA par Spotify signifie que les utilisateurs peuvent demander une plus grande variété de listes de lecture personnalisées, comme « des chansons pour chanter la sérénade à mon chat » ou « des rythmes pour combattre l’apocalypse zombie », suggère le service de streaming. Les requêtes peuvent faire référence à toutes sortes de choses, comme des lieux, des animaux, des activités, des personnages de films, des couleurs ou des emojis. La société note que les meilleures playlists sont générées à partir de prompts qui contiennent une combinaison de genres, d’ambiances, d’artistes et de décennies.

Une fois la playlist générée, les utilisateurs peuvent utiliser l’IA pour réviser et affiner le résultat final en émettant des commandes telles que « moins de rythme » ou « plus de pop », par exemple. Ils peuvent également supprimer n’importe quelle chanson du résultat final.

En ce qui concerne la partie technique, Spotify dit utiliser de grands modèles de langage (LLM) pour comprendre l’intention de l’utilisateur. Ensuite, le service utilise sa technologie de personnalisation — les informations dont il dispose sur l’historique et les préférences de l’utilisateur — pour répondre à la requête et créer une liste de lecture personnalisée générée par IA.

La fonction de playlists de Spotify générées par IA est réservée aux abonnés Premium et se veut pour le moment en bêta, avec la première version qui est disponible au Royaume-Uni et en Australie, aussi bien sur iOS que sur Android. C’est à retrouver dans l’onglet « Bibliothèque » de l’application mobile.

Pour rappel, Spotify propose déjà un DJ avec de l’IA. Place maintenant aux playlists. On peut imaginer qu’il y aura d’autres usages à l’avenir.