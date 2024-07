Starlink : la justice rejette deux plaintes demandant l’arrêt du lancement des satellites de seconde génération

Un tribunal américain a rejeté les tentatives de Dish Network et du groupe environnemental DarkSky visant à arrêter le réseau Starlink de deuxième génération de SpaceX. La Cour d’appel américaine de Washington s’est prononcée contre les poursuites intentées par Dish et DarkSky, qui s’étaient fixés pour objectif d’invalider une ordonnance de la FCC de décembre 2022 autorisant SpaceX à lancer 7 500 satellites Starlink de deuxième génération. Dish faisait valoir que les satellites interféreraient avec ses services de télévision par satellite, tandis que DarkSky a fait part de ses inquiétudes concernant la pollution lumineuse et son impact sur l’astronomie et la faune.

Le tribunal a ainsi estimé que la décision de la FCC d’accorder une licence aux satellites Gen2 Starlink de SpaceX était légale et raisonnable, rejetant les affirmations de Dish selon lesquelles la FCC avait ignoré les preuves d’interférences radio potentielles. « La décision de la commission d’accorder une licence aux satellites Gen2 Starlink de SpaceX était légale et raisonnable. Nous rejetons donc l’appel de Dish » a précisé la cour d’appel.

Les juges sont parvenus à une conclusion similaire pour DarkSky, ce dernier ayant demandé à la FCC de procéder à un examen environnemental approfondi des satellites Starlink de deuxième génération avant de recevoir l’approbation réglementaire : « En résumé, nous rejetons les affirmations d’International Dark-Sky parce que la détermination de la FCC selon laquelle Gen2 Starlink n’aurait pas d’impact environnemental significatif était raisonnable, raisonnablement expliquée et conforme aux obligations légales de la Commission ».