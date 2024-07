SFR se met à utiliser l’IA générative Google Gemini pour son service client

SFR annonce que l’intelligence artificielle générative fait ses débuts au sein de son service client. L’opérateur s’appuie sur Gemini, l’IA de Google, disponible via Vertex AI de Google Cloud.

Dans un communiqué, SFR se félicite d’intégrer les dernières technologies pour améliorer la qualité et l’efficacité de ses services. Dans le cadre de son partenariat avec Google Cloud, les équipes de SFR ont conçu et mis en place une solution basée sur Vertex AI et les derniers développements d’IA générative, qui analyse les échanges entre conseillers et clients, permettant une compréhension instantanée et approfondie des interactions.

Les équipes d’Altice France/SFR bénéficient d’un support automatisé en temps réel pour répondre aux demandes des clients, apporter les meilleures solutions et rédiger les suivis de dossier, le tout en un temps réduit. SFR améliore non seulement l’efficacité opérationnelle de son service client mais permet également à ses conseillers de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ce quoi doit améliorer la pertinence des réponses et recommandations, et (normalement) la satisfaction de ses clients.

La solution développée par SFR et Google Cloud permettra de traiter plus de deux millions de dossiers clients par an via les canaux digitaux. En réduisant les délais de traitement et en garantissant une rédaction précise des suivis de dossier, cela permet une qualité de service encore accrue.

« SFR continue de mettre l’IA au service de l’ensemble de ses métiers en développant de nouvelles solutions innovantes », déclare Mathieu Cocq, PDG de l’opérateur au carré rouge. « Ce partenariat avec Google Cloud illustre la volonté de SFR de mettre à profit les meilleures technologies afin de renforcer l’expertise de ses équipes et d’offrir une expérience optimale à ses clients ».