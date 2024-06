Gemini : Google lance l’application de son IA en France

Google pense enfin aux Français en annonçant aujourd’hui la disponibilité de son application Gemini en France, ainsi que dans les autres pays de l’Europe. C’est un moyen facile d’utiliser son intelligence artificielle.

Avec l’application Gemini sur votre smartphone, vous pouvez obtenir de l’aide par écrit, à l’oral ou à partir d’une image. Par exemple, vous pouvez prendre une photo de votre pneu crevé et demander des instructions pour le changer, ou obtenir de l’aide pour écrire un mot de remerciement.

L’application Gemini est disponible au téléchargement sur le Google Play Store pour Android. Il est également possible d’activer Google Assistant et se voir proposer un accès rapide à l’IA. D’ailleurs, de nombreuses fonctionnalités vocales présentes dans Google Assistant sont disponibles via l’application Gemini — y compris configurer des minuteurs, passer des appels et enregistrer des rappels.

Sur iOS, Gemini est disponible par le biais de l’application Google sur l’App Store. Il est précisé que c’est en cours de déploiement et que cela se fera progressivement au fil des prochaines semaines.

« Nous sommes déterminés à rendre Gemini accessible au plus grand nombre. En élargissant notre prise en charge linguistique et en ouvrant l’accès à de nouveaux pays, nous nous assurons que davantage de personnes puissent booster leurs idées avec Gemini », indique Google.

Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de passer par la version Web à l’adresse gemini.google.com pour profiter de l’IA.